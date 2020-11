Diest -

Bij een ongeval in Molenstede is donderdagmiddag een arbeider gewond geraakt. De man was aan het werk op de werf op de Turnhoutsebaan. Ter hoogte van het gebouw van de vroegere autokeuring worden daar werken aan de weg uitgevoerd. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen twee machines. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.