Tot 12 jaar cel geëist voor Nederlandse drugsbende die in Lanaken plantage opstelt

Lanaken -

Donderdag moesten twaalf mannen, waarvan de meesten een Nederlandse nationaliteit hebben, zich verantwoorden voor het opstellen van een cannabisplantage in de Sterrenlaan in Lanaken. Zij waren ook actief in Nederland waar ze een labo voor synthetische drugs uitbaatten. Er worden celstraffen tussen 18 maanden en 12 jaar geëist. De geldboetes kunnen oplopen tot 80.000 euro.