Woedende man verstoort luidkeels persconferentie : “Criminele Biden-familie kaapt deze verkiezingen!”

In Las Vegas heeft een woedende man een persconferentie verstoord over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen een official uitleg verschafte over de telling van de stemmen in de staat Nevada, dook de man achter hem op en begon hij luidkeels te roepen. “De criminele Biden-familie kaapt deze verkiezingen”, stelde hij. “De media steekt het in de doofpot.”