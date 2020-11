Gucci gaat nieuwe collectie onthullen in verschillende kortfilms

De nieuwste collectie van het Italiaanse luxelabel Gucci zal niet op de catwalk te zien zijn, maar wel in kortfilms. Hoofdontwerper Alessandro Michele sloeg de handen in elkaar met filmmaker Gus Van Sant om zeven afleveringen te regisseren. Daarin doen enkele beroemdheden mee.

De collectie en bijhorende afleveringen krijgen de naam ‘Opening of Something That Never Ended’ mee en zullen van 16 tot 22 november vertoond worden tijdens GucciFest, een nieuw digitaal mode- en filmfestival. Ze komen ook als een exclusieve uitzending op YouTube Fashion, Weibo en het YouTube-kanaal van Gucci te staan.

Alle zeven films zijn in Rome opgenomen en brengen “een surreële, dagelijkse routine in de stad in beeld”. Geen films zonder hoofdrollen en die zijn weggelegd voor vrienden van het modehuis. Een van hen is zangeres Billie Eilish, maar ook zanger Harry Styles en Florence Welch van Florence and The Machine duiken op.

Gelijklopend met het onthullen van de nieuwe lijn zal Gucci het werk van vijftien onafhankelijke en opkomende jonge ontwerpers tonen, geselecteerd en ondersteund door Alessandro Michele. Het gaat onder meer over Stefan Cooke, Charles De Vilmorin, Bianca Saunders en Collina Strada die hun eigen collecties kunnen presenteren op het digitale platform.

Het is niet de eerste keer dat het merk inzet op film om kleding te tonen. In juli pakte Michele op de Milanese modeweek uit met het virtuele defilé ‘Epilogue’. Dat zette de creatieve medewerkers van het merk twaalf uur lang (!) in de kijker in ontwerpen van de resort 2021-collectie.