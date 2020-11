Het coronavirus teistert ook de onthaalouders. Zo moest de organisatie Ferm Kinderopvang in Limburg afgelopen maand 52 kinderopvanglocaties tijdelijk sluiten na een mogelijke coronabesmetting. De schrik bij de onthaalouders zit er dan ook goed in, maar hun deuren definitief dichtdoen willen ze niet. "We kunnen het niet maken om ouders op dit moment in de kou te laten staan," zeggen ze.