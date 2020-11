Professor PXL: "Paniek in kamp van president Trump"

Amerika trilt nog na van een verkiezingsdag die geen duidelijkheid bracht wie de nieuwe president wordt. Trump suggereerde dat stemmen die na verkiezingsdag geteld worden, niet legaal zijn. Ondertussen zijn we een dag later en wordt er gewoon verder geteld. Zowat alle poststemmen zijn voor de democraat Joe Biden. "Het is nog wachten op zes cruciale staten," zegt PXL-docent Werner de Saeger, "en de uitslag kan er sneller zijn dan we gisteren dachten. Het ziet ernaar uit dat Biden het zal halen, in het kamp van president Trump heerst er paniek."