“Teamgenoot Max Verstappen is slechtste tweede rijder ooit bij Red Bull F1 team”

Voor Jacques Villeneuve is het duidelijk, Alex Albon verdient het tweede zitje bij Red Bull niet. Tot die conclusie komt de Canadees na een paar moeilijke races van Albon.

Tijdens de GP van de Eifel moest Albon er nog de brui aan geven met technische problemen maar in Portimao werd de Britse Thai op een ronde gezet door zijn teamgenoot en in Imola schoof hij als een beginneling van de baan.

Het ziet er met andere woorden niet goed uit voor Albon, die van Red Bull de tijd krijgt tot de laatste ronde van het kampioenschap om zich te bewijzen.

Jacques Villeneuve windt er bij ‘Sky Italia’ alvast geen doekjes om en laat verstaan dat Albon het zitje bij Red Bull niet verdient op basis van wat hij laat zien.

“Hij verdient het tweede zitje bij Red Bull niet,” aldus Villeneuve. “Hij is de slechtste tweede rijder ooit bij Red Bull. Hij wordt slechter en slechter, terwijl ze hem proberen te helpen.”

Thaise roots

Hij gaat zelfs verder door te stellen dat Albon enkel bij Red Bull zit omwille van zijn Thaise nationaliteit. Daarmee doelt de wereldkampioen van 1997 op het feit dat de Thaise Yoovidhya familie nog steeds hoofdaandeelhouder is van Red Bull.

“Hij is enkel hier omwille van zijn paspoort,” vertelt Villeneuve onomwonden.

Gelukkig voor Albon zijn er ook wereldkampioenen uit het verleden die het wel voor hem opnemen, zoals Mika Hakkinen. Volgens de Fin heeft Albon het vooral moeilijk met de Red Bull die helemaal afgestemd lijkt op de rijstijl van Max Verstappen.

Red Bull F1-bolide is een complexe wagen

En ook bij teambaas Christian Horner is het krediet van Albon nog niet op. De Brit laat weten dat ze tussen nu en de GP van Turkije met Albon aan de slag gaan en dat de RB16 een complexe auto is.

"De auto heeft dit jaar zijn moeilijkheden gehad, meer nog dan vorig jaar zou ik zeggen," voegde hij eraan toe. "Dat heeft het leven moeilijk gemaakt.

"Maar ik denk dat we dat nu als team zijn gaan begrijpen, en we hebben een aantal ontwikkelingen in gang gezet om dat aan te pakken," zei hij. "Dat is iets waar we veel aan werken, om een meer afgerond pakket te creëren dat deze eigenaardigheden niet heeft."

Wat er ook moge van zijn, het is duidelijk dat Albon aan de slag moet als hij volgend jaar nog Red Bull-rijder wil zijn. Hij heeft nog vier races om zich te bewijzen, te beginnen met de GP van Turkije op 15 november.

Meer F1-nieuws: