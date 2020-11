Coach Ronald Gaastra:“Een nieuwe Pieter Timmers? Dat is hetzelfde als roepen om een nieuwe Eddy Merckx of een nieuwe Kim Clijsters”

Niet in Tokio, maar in Boedapest. Niet in de zomer van 2020, maar in de herfst van 2020. Maar vooral: niet op de Olympische Spelen, maar op de International Swimming League. Wanneer Pieter Timmers vrijdagmiddag zijn laatste wedstrijdmeters zwemt, is dat niet in de omstandigheden die hij wenste. Waar plaatsen we de 32-jarige Limburger in onze nautische geschiedenis? Weinigen kunnen beter oordelen dan Roland Gaastra, de coach die zowel Pieter Timmers als Fred Deburghgraeve naar olympische roem loodste.