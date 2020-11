Zangeres Anouk oogst veel lof met nieuw kapsel

De Nederlandse zangeres Anouk heeft haar blonde haren laten knippen. Ze toont het flink ingekorte resultaat op een nieuw Instagram-kiekje.

De 45-jarige zangeres, die verloofd is met haar Dominique, ging vorige week al voor een korte bob. Het kapsel is sinds woensdag nog een paar centimeter korter, zo blijkt op een nieuwe foto. Daarop staat de mama van zes in een fluogeel overhemd tegen een blauwe achtergrond met een ultrakorte carré. De haarpuntjes komen op gelijke hoogte van haar mond, maar de verknipte coupe wordt naar achteren toe iets langer.

Haar volgers zijn zeer te spreken over de metamorfose. Sommigen onder hen vinden ze er onherkenbaar uitzien. In de reacties komt ook vaak terug dat ze er een stuk jonger uitziet. “Dit had een foto van jaren geleden kunnen zijn”, schrijft iemand. “Wat zie je er goed uit!” en “Mooie vrouw”, staan er ook tussen.

In Nederland moeten kapsalons ook hun deuren sluiten in strijd tegen het coronavirus. Mogelijk wilde de ‘Girl’-zangeres daarom nog snel de scharen in haar lokken laten zetten. Vorige week had Anouk nog een korte bob zoals te zien is op onderstaande foto.