David Goffin beëindigt samenwerking met coach Thomas Johansson

Na een mislukt 2020 breekt David Goffin met zijn coach Thomas Johansson. “Na twee jaar samenwerken hebben Thomas en ik besloten om onze samenwerking te beëindigen”, laat de beste Belgische mannelijke tennisser weten.

Begin vorig jaar, na een vroege exit op de Australian Open, nam Goffin afscheid van zijn coach Thierry Van Cleemput, de man met wie hij vijf jaar samenwerkte – een eeuwigheid in het tennis. Thomas Johansson kwam in de plaats. De Zweed stond zelf ooit in de top tien en won in 2002 de Australian Open. Het begin van de samenwerking met Goffin was aarzelend, maar onze landgenoot groeide nadien opnieuw uit naar zijn beste niveau. Dat niveau haalde Goffin niet meer. In het begin van het jaar (Brisbane en Australian Open) had Goffin nog de pech om op de beresterke Nadal en Rublev te botsen, maar nadien ging het snel bergaf. Na de coronabreak volgde de ene snelle uitschakeling op de andere. Goffin en Johansson hebben nu besloten om uit elkaar te gaan.