Gerben Thijssen haalt net niet de finish van de Vuelta

Gerben Thijssen haalt het einde van zijn eerste Vuelta niet. De amper 22-jarige sprinter van Lotto-Soudal stapte donderdag, vier dagen voor de slotrit naar Madrid, af in de vijftiende en langste rit van de Ronde van Spanje.

Gerben Thijssen sprintte in de vierde rit naar de vijfde plaats en werd in de negende etappe zelfs tweede. Woensdag kwam hij als allerlaatste over de meet, op meer dan 25 minuten van zijn winnende ploegmakker Tim Wellens.