Een 82-jarige man uit Neerpelt is maandag verongelukt na een ongeval in Eindhoven. De man kwam er met zijn auto in het Eindhovensch Kanaal terecht. De man werd door een agent uit het water gehaald. Op de plaats van het ongeval werd hij gereanimeerd waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij.