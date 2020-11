Limburgse fietssters aangevallen in Brussel: intern onderzoek naar politieoptreden

Brussel / Herk-de-Stad -

“Ik hing helemaal onder het speeksel.” De Herkse Romi V. en haar vriendin Tina werden in Anderlecht naar eigen zeggen slachtoffer van verkeersagressie. Maar toen ze de politie belden, konden ze niet in het Nederlands worden verhoord en werden ze samen met de verdachten in dezelfde verhoorkamer gezet. Uiteindelijk werd zelfs geen proces-verbaal opgesteld. De politie heeft nu een gerechtelijk én een intern onderzoek geopend.