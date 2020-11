Genkse fans zijn duidelijk: “Win de oorlog, verliezen is geen optie”

De traditie in Genk wil dat de fans enkele dagen voor de Limburgse derby op training verschijnen en daar met een klank- en lichtspel duidelijk maken aan de spelers hoe hard dit duel leeft. Ondanks corona wordt die traditie in ere gehouden. Donderdagvoormiddag werd de training bij Genk even onderbroken voor een teambuildingsessie, toen een kleine delegatie supporters opdaagde. Hun spandoeken laten niks aan de verbeelding over. “Win the war” en “Verliezen is geen optie”, de spelers weten wat hen zaterdag op Stayen te doen staat.