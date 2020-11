Auto knalt frontaal op pickup met trailer: Molse bestuurder test positief op drugs

Diest / Halen -

Op de Tessenderloseweg in de Diestse deelgemeente Deurne zijn een auto en een pick-up die een trailer met twee paarden trok, gebotst. Om een onbekende reden reed de 43-jarige bestuurder uit Mol met zijn auto frontaal in op de pick-up. De trailer belandde daardoor in de gracht. De 65-jarige bestuurder uit Halen bleef ongedeerd. Beide voertuigen waren volledig vernield en moesten worden afgesleept.