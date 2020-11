Dertiger uit Halen wordt uur na positieve drugstest opnieuw aan kant gezet

Halen / Diest -

Een patrouille van de politiezone Demerdal heeft woensdagnamiddag op het industrieterrein in Diest een 30-jarige autobestuurder uit Halen die onder invloed van drugs reed, aan de kant gezet. Zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket van Leuven ingetrokken. Een uur na de feiten zette een andere politiepatrouille de man in zijn auto opnieuw aan de kant. Omdat hij reed terwijl zijn rijbewijs net was ingetrokken, besloot het Leuvense parket zijn voertuig in beslag te nemen. De hardleerse bestuurder zal zich later voor de politierechtbank in Leuven moeten verantwoorden waar hij niet alleen een zware boete maar ook een bijkomend rijverbod riskeert.