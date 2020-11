Protesten in VS worden grimmig: “Stop met tellen” versus “Tel alle stemmen”

In verschillende steden in de Verenigde Staten is protest uitgebroken terwijl op de laatste resultaten van de presidentsverkiezing wordt gewacht. Nadat president Donald Trump voorbarig de overwinning had uitgeroepen en zijn advocaten wegens vermeende fraude het tellen probeerden stil te leggen, werd op veel plaatsen geëist dat alle stemmen geteld worden. Op andere werd gescandeerd: “Stop met tellen!”