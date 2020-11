Washington D.C. werd gisteren wakker zonder gekozen president. Was er wel nog: de dreiging van geweld. Op verkiezingsnacht werden op straat drie mensen neergestoken, de felle betogingen bleven voortduren.

FFred Walker (39) is moe. Hij is hier, in de straten rond het Witte Huis, een hele dinsdagnacht gebleven. Om zijn schrik voor nog eens vier jaar Trump uit te drukken, om op het grote scherm langs de straat ...