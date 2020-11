Zware nederlaag voor de Antwerp Giants tegen het Russische Krasnodar in Eurocup basketbal

Antwerp Giants heeft een zware nederlaag geleden tegen het Russische Lokomotiv Kuban Krasnodar (94-114) op de zesde speeldag van de Eurocup basket. De Belgen zijn momenteel laatste in de groep.

De Antwerp Giants kenden een zeer moeilijke avond in de Lotto Arena. Van bij de start van de wedstrijd dicteerden de Russen het tempo. Het eerste kwart was het meteen achtervolgen geblazen (22-35). Alan Williams (27 punten en 18 rebounds) was onhoudbaar, naast een sterke Will Cummings (22 punten). Bij de rust was de kloof enorm (39-71).

Ook na de rust bleef het verschil schommelen rond de 40 punten (44-87), waarna de Giants wel het laatste kwart konden winnen (32-19). Daardoor viel de eindscore toch nog ietwat mee (94-114).

Bij Antwerp maakte Kenneth Smith 22 punten en deelde 7 assists uit, Dave Dudzinski geraakte aan 21 punten met 10 rebounds. De beste speler bij de club aan de Schelde was uiteindelijk Ibrahima Fall-Faye met 25 punten en 11 rebounds. Het is al de zesde nederlaag in evenveel wedstrijden voor de Antwerp Giants, die laatste staan in de groep. Volgende week dinsdag reizen de spelers van Christophe Beghin naar Spanje voor een wedstrijd tegen MoraBanc Andorra. (belga)