Ian Eisenberg voert allerlei flips en tricks uit en lijkt wel vastgelijmd aan zijn onmogelijk dunne slackline. Hij filmt zichzelf daarbij op allerlei idyllische highline-hotspots in heel Europa.

Dat doet hij ook in zijn thuisbasis in Porto Cristo, Mallorca, Spanje. Hij demonstreert er allerlei stunts vanaf ‘Rocket Mount’.

“Ik voelde me echt cool en vrij. Het was de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik alles kon doen wat ik maar kon bedenken op de highline.”