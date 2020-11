Club Brugge verliest van een efficiënt Borusssia Dortmund met 0-3

Reageren in Oostende dan maar? Club Brugge moet zijn Champions League-ambities bijstellen na een kansloze 0-3-nederlaag tegen Borussia Dortmund. De drie Belgen bij de Duitsers droegen elk bij tot een doelpunt. Met ongeconcentreerd verdedigen en inefficiënte aanvallen geraakt blauw-zwart nooit in de 1/8ste finales van de Champions League.

De beste zestien van Europa – dat is al jaren de heimelijke droom van Club Brugge. Na de vier op zes tegen Zenit en Lazio was de hoop gewettigd dat het voor dit jaar kon zijn. Maar 90 lange minuten in ...