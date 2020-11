Als Delphine Lecompte ergens haar tanden inzet en de fantastische vakantie van Flor Decleir in ‘De slimste mens’

Gaat Ella Leyers echt door tot de finaleweken in De slimste mens ter wereld? Woensdagavond heeft comédienne Els De Schepper geprobeerd de tandem Leyers-Delphine Lecompte te ontwrichten. Daarnaast komen we ook te weten waarom Lecompte geen seut was, wie Flor Decleir meeneemt op reis en waarom een voormalig lief van Lecompte naar de spoedgevallen moest.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Ben jij een seut geweest?”

Delphine Lecompte: “Awel nee, wel een pyromaan.”

Van Looy: “Er zijn een aantal namen even populair geweest, zoals Miracle en Divine, maar dat is nu gedaan.”

Adriaan Van den Hoof: “Dat betekent dat er nu toch anticonceptie is in Aalst.”

Van Looy: “Heb jij al eens iemand gebeten, Delphine?”

Lecompte: “Een ex-geliefde.”

Van Looy: “Maar dat zal maar een beetje geweest zijn.”

Lecompte: “Hij is toch naar de spoed moeten gaan. Maar ja, ’t was Valentijn.”

Het Mooiste moment:

Je hebt vragen stellen en je hebt vragen stellen zoals Flor Decleir dat doet. Hij had voor Els De Schepper de vraag: “Wat zijn de vaak gestelde vragen na een vakantie?” “Maar ik moet eerst de sfeer even zetten.” Dus neemt Decleir ons mee langs zonovergoten stranden op de tonen van Kokomo van Beach Boys. Weliswaar via een green key met zijn ravissant gezelschap: een brakke paspop.

De winnaar van gisteravond:

Schrijfster Delphine Lecompte is de slimste van de dag met 361 seconden.

De verliezer:

Comédienne Els De Schepper had Ella Leyers na 15 afleveringen kunnen verslaan. Maar haar brein ging blanco toen ze twee van de vijf eerste Harry Potter-boeken had gevonden. Ella maakte het af en stoot door naar haar zestiende (!) aflevering

De nieuwkomer van donderdag:

Zanger Gene Thomas

De tussenstand

1 Ella Leyers (16 afleveringen)

2 Delphine Lecompte (6 afleveringen)

3 Riadh Bahri (4 afleveringen)

4 Hans Vanaken (4 afleveringen)

5 Ben Crabbé (3 afleveringen)

