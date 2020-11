Anderlecht maakt brandhout van Noord-Ierse Linfield in eerste voorronde Champions League

De vrouwen van Anderlecht hebben in de eerste voorronde van de Champions League geen spaander heel gelaten van het Noord-Ierse Linfield Ladies. De speelsters van coach Patrick Wachel haalden het met 8-0 en stoten door naar de laatste voorronde. De grootste uitblinkster was Red Flame Tessa Wullaert, die goed was voor twee doelpunten en drie assists. Vorig jaar sneuvelde paars-wit in de eerste ronde van het eindtoernooi.