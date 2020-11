De orthodoxe priester die afgelopen weekend in Lyon werd neergeschoten door een man en daarbij ernstig gewond raakte, is ontwaakt uit zijn coma. Dat meldde een orthodoxe verantwoordelijke woensdag.

“Hij is gisteren (dinsdag, nvdr.) uit zijn coma ontwaakt en begon vandaag weer te praten. Hij is in staat om een beetje te bewegen, maar hij heeft veel pijn”, vertelt Georges Vassilakis van het Grieks ...