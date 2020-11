Lazio niet verder dan gelijkspel op Zenit dat zijn eerste puntje pakt

Het belooft een spannende ontknoping te worden in Groep F. Zenit Sint-Petersburg pakte een eerste puntje thuis tegen Lazio Roma en is zeker nog niet uitgeteld voor de derde plaats of meer.

Een doelpunt van Yerokhin iets voorbij het half uur leek lange tijd over de wedstrijd te zullen beslissen. De aflegger was van Dzyuba, Yerokhin liet Pepe Reina van dichtbij geen schijn van een kans. De nog altijd door corona geteisterde Italianen zetten in de tweede helft alles op alles en dat leidde in de slotfase tot de gelijkmaker van Caicedo.

Door deze zege hebben de Russen een puntje uit drie wedstrijden en hebben ze bovendien al twee thuiswedstrijden afgewerkt. Lazio klimt naar vijf punten. Of dit een goed resultaat is voor Club Brugge, voorlopig tweede met vier punten? Ja en neen! Met dit ene puntje is Zenit alvast in theorie nog niet uitgeschakeld in de strijd om de derde plaats en tegelijk blijft Lazio ongeslagen. Brugse winst vanavond zou een flinke stap voorwaarts betekenen. Op de vijfde speeldag komt Zenit naar Brugge afgezakt. Winnen de Bruggelingen die partij, dan zijn ze alvast zeker van overwintering, ongeacht hun andere resultaten.

Club won op de eerste speeldag op het veld van Zenit en speelde vorige week gelijk thuis tegen Lazio. Met vier op zes startten de Bruggelingen uitstekend maar is er voorlopig geen enkele garantie dat er straks Europees kan worden overwinterd.