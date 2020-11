Bladafval gratis naar recyclagepark

Kinrooi - Nog tot eind januari 2021 kan je je bladafval gratis naar het recyclagepark brengen.

“Het moet wel gaan om zuiver bladafval en niet om ander fijn tuinafval of snoeihout” klinkt het bij de gemeentelijke dienst. “Je kan het zuiver bladafval verzamelen in een zak of bak.” Als je je aanmeldt in het recyclagepark, kies je de knop bladafval. Deze optie is niet het ganse jaar zichtbaar maar in deze periode tijdelijk wel. Als er toch ander tuinafval bij de bladeren zit, wordt het beschouwd als groenafval en telt het mee voor de maximum aanlevering van 400 kg groenafval.