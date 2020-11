Hockey Pro League: Red Lions spelen gelijk tegen Nederland maar pakken wel bonuspunt

De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben woensdag de derby der Lage Landen tegen Nederland (FIH 3) in de Pro League niet kunnen winnen. In Ukkel bleven de Red Lions steken op een 4-4 gelijkspel. In de shoot-outs om een bonuspunt haalde België het wel met 3-1.

Alexander Hendrickx bracht België na acht minuten op voorsprong na een penaltycorner. Vrijwel meteen maakte Oranje gelijk via Jeroen Hertzberger. Nog voor het einde van het eerste kwart zette Thierry Brinkman de bezoekers op 1-2. In het tweede kwart werd er niet gescoord zodat de Lions met een achterstand moesten gaan rusten.

Na de pauze kwam de wereld- en Europees kampioen weer langszij. Maxime Plennevaux deed de netten in minuut 36 trillen na een penaltycorner, maar net zoals in het eerste kwart scoorde Nederland onmiddellijk tegen, langs Jip Janssen (2-3). In het slotkwartier zetten de Lions de scheve situatie aanvankelijk recht, twee keer na een penaltycorner. Eerst maakte Florent Van Aubel (50.) gelijk, daarna pikte ook Hendrickx (51.) een tweede goal mee. Maar Nederland gaf zich niet gewonnen en aanvoerder Billy Bakker zorgde voor de 4-4. Dat was meteen ook de eindstand. In de shoot-outs om een bonuspunt won België met 3-1 na treffers van Simon Gougnard, Van Aubel en Tanguy Cosyns.

De pret is weer van korte duur, Bakker zet de eindstand op het bord. ???? pic.twitter.com/L0HBpDrB1R — Play Sports (@playsports) November 4, 2020

Voor de troepen van coach Shane McLeod was het de elfde wedstrijd in de landencompetitie. Van de vorige tien hadden ze er zeven gewonnen, waaronder vorige week twee in Ukkel tegen Groot-Brittannië. België voert de stand aan voor Nederland. Volgend jaar spelen de Belgen nog vijf matchen in de Pro League, te beginnen met twee duels in en tegen Spanje begin februari. (belga)