Nog meer verwarring in ‘The masked singer’: Jan Schepens en Kürt Rogiers beweren Wolf te zijn

Na Duiker gisteren lijkt nu ook de figuur Wolf uit ‘The masked singer’ ontmaskerd te zijn. Zowel acteur Jan Schepens als Kürt Rogiers, beiden topverdachten, plaatsten filmpjes op sociale media waarin ze beweerden achter het wolvenmasker schuil te gaan. Is morgen Koningin aan de beurt?

Jan Schepens (50) wordt al sinds de eerste aflevering genoemd als één van de topverdachten voor Wolf. Begrijpelijk, want de acteur speelde ooit Willy de wolf in de musical De drie biggetjes. “Zo zalig om het eindelijk te kunnen zeggen”, vertelt hij in een filmpje. “Na al die weken te moeten liegen tegen mijn vrouw, mijn kinderen, de vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen. Heb ik het een beetje verpest door dit nu al te zeggen? Iedereen weet toch dat ik het ben, hé? Ik stond week na week bij de topverdachten.”

Maar daar stond ook Kürt Rogiers (49) bij, die de titel van Wolf ook opeist. “Een paar weken geleden had ik een stresske, want ik had deze trui aan in een foto op Instagram.” Hij doelt daarmee op een zwarte hoodie met opschrift Don’t talk to me, die ook wordt gedragen door de masked singers tijdens repetities. “Die smeerlappen van Q-music hadden dat natuurlijk gezien. Is Kürt Rogiers Wolf? En ik kan het nu zeggen, vandaag: ik ben Wolf.” Waarna hij zijn filmpje mysterieus afsluit met “Ben ik Wolf?”