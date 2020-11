Om de uitbraak van het coronavirus een halt toe te roepen, heeft Slovakije in één weekend 3,6 miljoen inwoners getest. Een boeiend experiment, zeggen experts, maar er moet wel een degelijke opvolging zijn.

Ambitieus is het zeker: Slovakije is het eerste land dat zijn hele bevolking ouder dan 10 jaar – enkele specifieke groepen uitgezonderd – in één beweging test op het corona­virus. Op duizenden locaties ...