De twee Zwitsers van 18 en 24 die in de buurt van Zürich zijn gearresteerd na de aanslag in Wenen, waren bij de Zwitserse autoriteiten al gekend in verband met terrorisme. Dat melden die autoriteiten woensdag.

“Het gaat om strafprocedures gestart in 2018 en 2019 die momenteel nog lopen”, luidde het in een verklaring. De oudste van de twee is een beschuldigde in een van de zaken. De jongste “wordt beschuldigd ...