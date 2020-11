Hangjongeren blijven aandacht trekken: weer vandalisme in Maaseik

Maaseik -

De politie Maasland rukte dinsdagavond met drie ploegen uit voor een melding van hangjongeren in de omgeving van de Burgemeester Philipslaan in Maaseik. De agenten reden vanuit meerdere invalshoeken aan, maar bij aankomst hadden de jongeren zich al verspreid. Een zestienjarige werd geïdentificeerd en gaf aan van niks te weten. Een andere ploeg kwam uit bij een groep jongeren in de wijk aan de Rode Kruisstraat, maar die zetten het meteen op een lopen. Opnieuw een zestienjarige kon toch staande worden gehouden, maar ook die liet verstaan van niets te weten. Het kat- en muisspel bleef duren zonder verdere resultaten. De actie kwam er nadat de vorige dagen meerdere vernielingen in het centrum werden vastgesteld. Nu leek er niets aan de hand, al werd woensdag om 8 uur toch ontdekt dat een ruit van het cultureel centrum aan de Van Eycklaan werd ingegooid. Dat moet tussen dinsdag 16 en woensdag 8 uur gebeurd zijn.