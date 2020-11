Joe Biden wint de presidentsverkiezingen. Dat voorspelde oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes al in ons middagnieuws. Claes zei er wel bij dat we tot midden december zullen moeten wachten tot de uitslag bevestigd is en de rust kan weerkeren in de Verenigde Staten. We begonnen onze analyse bij Donald Trump die de overwinning opeiste toen lang niet alle stemmen geteld waren. Trump dreigde er meteen mee het tellen van de stemmen stop te zetten.