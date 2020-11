Verreiker ramt brug in Tessenderlo

Tessenderlo -

Een chauffeur (42) uit Bilzen raakte woensdag om 9.20 uur lichtgewond bij een spectaculair ongeval op de Hyundailaan in Tessenderlo. De veertiger was met zijn verreiker die net te hoog stond tegen de brug over de weg gereden. Bij de klap sloeg de achterzijde van het gevaarte naar beneden waardoor het wegdek beschadigd werd en ook de verreiker serieuze brokstukken had aan de achterzijde. Zo brak een wielas volledig af. Het Agentschap Wegen en Verkeer werd gecontacteerd om de brug te onderzoeken en die bleek amper beschadigd. Met de stabiliteit was evenmin een probleem. De verreiker werd getakeld.