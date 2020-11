Trump stelt zich vragen bij slinkende voorsprong: “Plots magisch verschenen kiesbrieven”

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het “heel vreemd” dat zijn concurrent Joe Biden de leiding in een aantal sleutelstaten lijkt over te nemen, terwijl hij er zelf een paar uur geleden nog relatief goed voor leek te staan. “Ze verdwenen één per één wanneer er stembiljetten als bij verrassing opdoken en geteld werden”, tweet hij.

President Donald Trump ging de nacht in met een relatief comfortabele voorsprong in veel staten in de midwest en in het oosten van de Verenigde Staten. Maar intussen neigen Wisconsin, Michigan en Nevada ...