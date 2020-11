Beluister onze derbypodcast met Stef Wijnants en Pierre Denier

Publiek of niet, zaterdagavond zijn de ogen van voetbalminnend Limburg gericht op Stayen. Daar wordt immers de eerste Limburgse derby van dit seizoen afgewerkt. Hoog tijd dus voor een nieuwe HBvL Sportcast. In de nieuwste aflevering van onze maandelijkse podcast blikt onze chef Sport Kristof Liberloo vooruit op de clash tussen STVV en KRC Genk. Zijn gasten: huisanalist Stef Wijnants en KRC Genk-icoon Pierre Denier.

Ongeveer 75 Limburgse derby’s. Zo veel heeft Pierre Denier er intussen op de teller staan. We hoeven u dus niet te vertellen dat de Molenbeerselnaar, momenteel teammanager bij Racing, een vat vol anekdotes is. Hij was erbij toen het doelpunt van Anges Ngapy in het seizoen ‘90-’91 de basis legde voor de rivaliteit tussen geel-blauw en blauw-wit, zag vechtpartijen met bestuursleden in de tribunes, moest bemiddelen na een akkefietje tussen de Genkse fans en Albert Stuivenberg over… appeltaart en kreeg “een klets op de wang” van Johan Boskamp na een zege op Stayen. “Mijn wangen waren twee uur na de wedstrijd nog altijd roodgloeiend”, lacht hij.

Ook Stef Wijnants kent de Limburgse derby vanbinnen en vanbuiten. Onze huisanalist, die in Sint-Truiden woont, denkt dat een wedstrijd achter gesloten deuren nadeliger is voor STVV, vindt dat Jess Thorup best zelf eens een goede uitleg zou komen geven over zijn plotse vertrek naar Kopenhagen en stelt zich vragen bij de aanpak en ambitie van de Japanse eigenaars van STVV. “Plots is die ambitie getemperd”, klinkt het. “Play-offs halen hoor je niet meer, nu zeggen ze dat ze 22 miljoen euro nodig hebben om de degradatie te ontwijken. Dat is toch wel een heel ander verhaal.”

Pierre Denier en Stef Wijnants namen plaats in onze coronaproof podcaststudio. Foto: Sven Dillen

Hoe luister je naar de HBvL Sportcast?

Onze HBvL Sportcast is terug te vinden op de website van Het Belang van Limburg. Surf naar hbvl.be/podcast en begin meteen te luisteren. Ook in onze app vind je de Sportcast terug. Open de app van Het Belang van Limburg en klik in het menu op ‘podcast’. Nog gemakkelijker: scan de QR-code om rechtstreeks op de juiste pagina te belanden.

Bovendien kan je onze HBvL Sportcast ook beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Door de Sportcast te ‘volgen’ of door je er kosteloos op te ‘abonneren’ krijg je automatisch de nieuwe afleveringen in jouw account.