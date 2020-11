Luca Brecel gaat onderuit tegen Mark Selby in Champion of Champions

Luca Brecel ligt uit het Champion of Champions snookertoernooi (488.000 euro). In het Engelse Milton Keynes moest de Limburger in zijn groep met 4-2 het onderspit delven voor de Engelsman Mark Selby.

De 25-jarige Brecel, die in juni de Championship League op zijn palmares schreef en meteen zijn ticket greep voor het Champion of Champions toernooi, nam nochtans een fraaie start met een 71 break in de openingsframe. In een lang uitgesponnen tweede frame kreeg hij een kans maar het was Selby, de drievoudige wereldkampioen, die gelijk stelde.

In de twee volgende tactische frames, waarin Brecel enkele kansen kreeg maar ze niet kon benutten en vooral problemen kende met zijn positiespel, toonde Selby (WS 3) zich heer en meester en kwam de 18-voudige ranking tourwinnaar op een frame van de overwinning. Brecel (WS 32) potte in frame vijf een 79-break weg, maar in frame zes was het Selby die de overwinning greep en zich plaatste voor de groepsfinale (kwartfinales).

Uitslagen Champion of Champions, Milton Keynes.

Groep 4.

Mark Selby (Eng/4) - Luca Brecel (Bel/32) 4-2

29-84(71), 100-34, 74(53)-19, 0-79(79), 63-6.

(belga)