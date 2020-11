Tumult in Amerika: arrestaties in Seattle, betogers verbranden vlaggen in Portland

Het is onrustig geweest op enkele plaatsen in de Verenigde Staten op de verkiezingsavond. De politie in Seattle heeft acht mensen gearresteerd na late demonstraties en marsen in de stad. Ook in Washington en Los Angeles kwamen mensen op straat. In Charlotte, North Carolina, werd een man gearresteerd omdat hij gewapend patrouilleerde nabij een stembureau. In Portland was het ’s nachts onrustig. Daar hebben gewapende betogers vlaggen in brand gestoken.