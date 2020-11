Jago Geerts na zijn tweede GP-zege op rij in WK motorcross MX2: “Ja, ik ben zeer tevreden”

Jago Geerts (Yamaha) won vanmiddag in Italië de Grote Prijs MX2 van Pietramurata, de zeventiende van achttien WK-manches. Drie dagen geleden was de Limburger ook al de beste tijdens de Grote Prijs van Trentino, op hetzelfde circuit in de Dolomieten.

Geerts kon met zijn zege niet verhinderen dat de Fransman Tom Vialle (KTM) de wereldtitel veroverde in de MX2. Hij is door zijn overwinning wel zeker van de tweede plaats in de WK-eindstand. Vorig seizoen eindigde hij als derde.

“Ik ben zeer tevreden”, zei Geerts na zijn zesde GP-zege van het seizoen, de dertiende in heel zijn loopbaan. “Ik nam een goede start in de eerste manche, maar ik beging enkele fouten in de tweede ronde. Ik viel zo terug naar de vijfde plaats. Het was nadien moeilijk om in te halen en ik bleef vijfde. In de tweede manche wilde ik absoluut de snelste start nemen en dat lukte. Nadien heb ik het goede ritme kunnen behouden. Ben Watson zette me nog wel onder druk, maar ik kon de controle behouden. Ik ben heel tevreden met mijn tweede overwinning hier.” (belga)