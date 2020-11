Aantal nieuwe besmettingen neemt af, maar in woonzorgcentra stijgen ze nog fors

Elders neemt het aantal besmettingen voor het eerst weer af, maar in woon-zorgcentra stijgen ze nog fors. Op 3 november waren in totaal al 3.453 bewoners besmet. Van nog eens 904 anderen vermoedt men dat ze kampen met Covid-19. Ook bij het personeel lopen de besmettingen op. “We hopen dat het niet zo’n vaart zal lopen als tijdens de eerste golf, maar we houden ons hart vast.”