Belgische turners gaan ook niet naar EK in Turkije als gevolg van coronacrisis

Een kleine week na hun vrouwelijke collega’s hebben ook de Belgische mannelijke turners, junioren en senioren, besloten niet deel te nemen aan het EK toestelturnen in het Turkse Mersin (9-13 december). Dat kondigde de turnfederatie woensdag aan in een persbericht.

De beslissing werd genomen na overleg met de volledige omkadering. “Gezien de verschillende maatregelen die er op dit moment inzake het coronavirus gelden en de huidige politieke situatie in Europa is een optimale voorbereiding op het EK onmogelijk”, klonk het in overeenstemming met de vrouwen.

De Turkse havenstad Mersin is al de derde locatie voor het EK 2020. Dat zou aanvankelijk begin mei in Parijs plaatsvinden, maar werd wegens de pandemie uitgesteld. Bakoe werd bereid gevonden het EK in december te organiseren, tot de Azerbeidzjaanse autoriteiten beslisten tot het einde van het jaar geen evenementen toe te laten. (belga)