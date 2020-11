Dit recept voor warme chocolademelk maakt overal furore

In de herfst duiken elk jaar hacks op om de standaard mok warme chocolademelk iets extra mee te geven. Anno 2020 zijn TikTok-gebruikers en co dol ophot cocoa bombs. Goed nieuws: het resultaat oogt niet alleen lekker, maar is het ook. Nog beter nieuws: je maakt de ‘bommetjes’ makkelijk zelf.

In veel filmpjes op sociale media maken foodies een kop warme chocolademelk, zij het op een originele manier. Ze leggen een chocoladen bolletje in de kop en overgieten het vervolgens met warme melk. Het geheim van het recept zit in het holle bolletje… Dat is immers gevuld met allerlei lekkers, vaak met mini marshmallows. Als de hete melk de chocolade doet smelten, barst het bommetje zowaar.

De bereiding wordt vaak in beeld gebracht. Enerzijds omdat melk over de chocolade gieten een knisperend geluid geeft waar ASMR-fans dol op zijn, anderzijds omdat de kleurverandering iets magisch heeft.

De cocoa bombs kun je kopen, al liggen ze in ons land nog niet talrijk in de rekken. Je kunt ze ook gewoon zelf maken - leuke activiteit met de kinderen! - naar het voorbeeld op het YouTube-kanaal van blogster Julie Blanner. Gebruik hiervoor je favoriete chocolade om holle cirkels van te maken. Vul ze volgens wens en versier ze eventueel met suikerbloemetjes en chocoladen lijnwerk.

Het is niet het eerste alternatieve recept voor warme chocolademelk dat opduikt deze herfst. Momenteel valt ook whipped hot chocolatein de smaak. Om deze variant te maken, giet je cacaomix in een mengkom samen met heavy cream (room met een vetpercentage boven de 36 procent) en suiker. Mix of klop op tot een stevig mengsel. Warm nu een kop melk op en giet in een kopje naar keuze. Voeg er het cacaomengsel aan toe, roer even door en klaar.