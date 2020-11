Gemeente verdeelt 14.000 euro aan ontwikkelingshulp

Riemst - Elk jaar bij de opmaak van het budget trekt de gemeenteraad een bepaald bedrag uit om te besteden aan ontwikkelingshulp. De verdeling ervan gebeurt op basis van projecten die door de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking worden onderzocht en goedgekeurd. Zopas stelde het schepencollege de toelagen voor 2020 vast.

In normale omstandigheden worden de subsidies elk voorjaar uitgereikt tijdens een boeiende Noord-Zuidavond maar het eigenzinnige coronavirus besliste er anders over.

“De geplande uitreiking van de toelagen 2019 in maart kon niet doorgaan en ook een fysieke uitreiking van de toelagen 2020 blijft twijfelachtig. Daarom heeft de GROS voorgesteld om beide toelagen samen uit te betalen in de loop van de maand november en wij volgen dit advies” aldus schepen van ontwikkelingshulp Christian Bamps (CD&V).

De in het buitenland actieve ontwikkelingshelpers Lieke Coenegrachts en Johan Konings ontvangen beiden 1.000 euro. Ook Ann Liesens, Celestine Schepers, Cornie Nelissen, Hanne Nelissen, Kathleen Haesen, Marleen en Bert Smulders, Tess Crauwels, Jos Festjens, de familie Hover, John Silvertand en Raymond Muitjens ontvangen elk 1.000 euro omdat zijn vanuit Riemst rechtstreeks een project in een ontwikkelingsland steunen. Ten slotte gaat er 750 euro naar Unizo voor een tewerkstellingsproject, 750 euro naar PAT voor de actie Tsjernobyl en 500 euro naar de Gezinsbond voor een bomenplantproject. In het totaal werd 14.000 euro verdeeld.

“Als schepen voor ontwikkelingssamenwerking kan ik alleen maar fier zijn dat we vanuit Riemst zoveel projecten via onze vrijwilligers kunnen ondersteunen. Op die manier zijn zij ‘onze handen’ die een steentje bijdragen aan de Noord-Zuidproblematiek. Ik heb letterlijk een grenzeloos respect voor het engagement van deze inwoners” aldus schepen Bamps.