Fors meer winst voor wapenfabrikant Heckler & Koch

Door betere verkoopcijfers in zowel de Verenigde Staten als Europa maakt de Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch fors meer winst. In de eerste negen maanden van 2020 boekte de concurrent van het Belgische FN Herstal een winst na belasting van 13 miljoen euro, tegenover 1,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 12 procent tot 207,5 miljoen euro. De financiële doelstellingen voor dit jaar zijn daarmee al behaald.