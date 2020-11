Twee Nederlandse drugsrunners willen cocaïne en heroïne in Hasselt verkopen

Hasselt - De politie LRH kon vorige week donderdag twee drugsrunners onderscheppen in Hasselt. Beiden waren afkomstig van Nederland en hadden dealershoeveelheden heroïne en cocaïne op zak.

De twee mannen zaten in een auto die de aandacht van de politie trok. Ze reden over de Handelskaai toen de agenten vonden dat ze zich verdacht gedroegen en onder meer hun gezichten probeerden af te schermen. Even later werden de twee personen onderschepen in de omgeving. Ze waren te voet op pad en de politie hield hen aan op de Kempische Steenweg, ter hoogte van de fietstunnels. Tijdens het fouilleren troffen de inspecteurs 70 gram heroïne en 10 gram cocaïne aan. De Nederlanders hadden eveneens een som geld op zak.

Beide mannen, een 28-jarige en 41-jarige, verschenen intussen voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Hij besliste om hen allebei aan te houden.