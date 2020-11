“Dit klopt gewoon niet”: Amerikaanse tv-zender onderbreekt overwinningsspeech Trump

Donald Trump eiste deze ochtend de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op, zei dat er op massale schaal gefraudeerd was en riep het Supreme Court op het tellen van de stemmen stop te zetten: hij en niet Joe Biden is naar eigen zeggen de grote winnaar van deze presidentsverkiezingen. Het kwam hem op scherpe kritiek in de media te staan, zelfs bij zijn favoriete zender Fox.