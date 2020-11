Wereldwijd recordaantal nieuwe coronagevallen voorbije week

Vorige week zijn wereldwijd meer dan 3,3 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is op weekbasis de grootste toename van het aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag.

Met ongeveer 1,7 miljoen nieuwe coronagevallen, was het Europese continent goed voor iets meer dan de helft van de nieuwe besmettingen die zich voordeden tussen 26 oktober en 1 november. Het aantal nieuwe gemelde gevallen steeg 22 procent sneller dan de week daarvoor. Het aantal bijkomende overlijdens groeide zelfs met 46 procent. In totaal zijn in Europa nu al 11 miljoen bevestigde besmettingen en 285.000 coronadoden geteld.

Daarnaast blijft de situatie ook ernstig in Noord- en Zuid-Amerika, waar samen 999.000 nieuwe gevallen en 17.000 overlijdens gemeld werden in de voorbije week.