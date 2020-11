Heusdenaar Peter Balette coacht AA Gent in Europa League-duel in Belgrado

Peter Balette zal AA Gent donderdag coachen in de Europa League-wedstrijd op verplaatsing bij Rode Ster Belgrado. Dat deelden de Buffalo’s woensdag mee. De assistent vervangt hoofdcoach Wim De Decker, die positief testte op COVID-19.

Op de luchthaven stond hij de pers nog even te woord. “Wim en Francky zullen in nauw contact met ons staan, dat is ook praktisch mogelijk. Wat de voorbereiding van de wedstrijd betreft: iedereen doet zoals steeds zijn taken, dat maakt geen verschil. We zullen de twee afwezigen zo goed mogelijk proberen opvangen.” De 59-jarige Heusdenaar zelf ontsnapt voorlopig aan het gevreesde virus, ondanks nauw contact met de twee besmette leden van de technische staf. “Ik zat tegenover Francky en naast Wim, maar ik heb een goede engelbewaarder. Hopelijk kan ik dat geluk ook morgen meegeven op het veld.”

AA Gent kreeg inmiddels ook de toelating van de Europese Voetbalfederatie om doelman Colin Coosemans aan de spelerslijst toe te voegen. Gent had daarom gevraagd omdat ook Davy Roef met het virus besmet is.

Uit zijn eerste twee wedstrijden in groep L kon Gent nog geen punt puren. Er werd met 1-0 verloren bij Liberec, en met 1-4 van Hoffenheim. Rode Ster is met drie punten tweede in de groep.