TREND. Een lederen blazer zoals in de nineties

Er is een nieuw jasje in de mode dat graag een plek wil in de vestiaire. Maak plaats voor een lederen blazer, die knipoogt naar de nineties.

De tijdloze lederen perfecto in je collectie krijgt dit seizoen graag het gezelschap van een hippe variant in de vorm van een blazer. Denk aan een recht model met sobere knopen, dat je als een lap leder over bijna elke outfit kunt dragen.

In de jaren negentig waren onder meer Cindy Crawford en Winona Ryder fan, vandaag hebben Bella Hadid, Hayley Bieber en Emily Ratajkowski zich al een exemplaar aangeschaft. Hun stijlgevoel sijpelt ook door via Instagram, waar veel fashionista’s hun look met lederen blazer tonen. De combinatie met effen, gebreide stuks komen vaak terug. Er bestaat geen twijfel over dat de blazers ook een perfecte match vormen met rolkraagtruitjes, licht transparante longsleeves en crop tops.

Begin dit jaar zagen we al een revival van lederen jassen, maar dan beleefden vooral vloerlange modellen een gloriemoment. De stijl was geïnspireerd op de jassen van Neo en Trinity in de populaire sciencefictionfilm uit 1999: ‘The Matrix’. Modehuizen Prada, Bottega Veneta en Miu Miu lieten de modellen ook over de catwalk flaneren in lederen boots met een heel hoog ‘Matrix’-gehalte.