Gajser (MXGP) en Vialle (MX2) hebben wereldtitel beet

Tim Gajser en Tom Vialle hebben zich in het Italiaanse Pietramurata tot wereldkampioen gekroond.

De 24-jarige Gajser had genoeg aan een tweede plaats in de eerste reeks - gewonnen door Jeremy Seewer - van de voorlaatste van 18 GP’s. Antonio Cairoli moest vrede nemen met een zesde plaats en heeft in de stand nu een onoverbrugbare achterstand van 87 punten op Gajser, die nu al vier titels op zijn palmares heeft staan (MX2 in 2015, MXGP in 2016, 2019 en 2020).

Ook in die MX2 is de titelstrijd beslecht. De Fransman Tom Vialle won de eerste reeks. Jago Geerts finishte als vijfde en verloor de laatste waterkans op de titel. De 20-jarige Balenaar volgt nu op 91 punten van zijn Franse leeftijdsgenoot. Voor de zoon van voormalig motorcrosser Frédéric Vialle is het de eerste wereldtitel.