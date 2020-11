Geen nieuwe besmettingen bij KV Mechelen, spits William Togui moet nog weekje langer in quarantaine

Bij KV Mechelen moet William Togui nog een week langer in quarantaine. Daardoor zal hij de match van vrijdag tegen Charleroi moeten missen. De spits testte gisteren licht positief maar heeft nog niet genoeg antistoffen opgebouwd. Togui begint al aan zijn derde week in quarantaine.

Verder zijn er geen nieuwe besmettingen bij KV Mechelen. De vijf andere spelers in quarantaine – Sofiane Bouzian, Maryan Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Victor Wernersson – laten zich vandaag nog testen. Later deze week zal duidelijk worden of zij vrijdag in actie kunnen komen.